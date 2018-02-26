مع أي تطورات داخلية وخارجية تزامنت الزيارة - العودة؟

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في الأسبوع الأخير من شهر آب الماضي، كانت الزيارة الأخيرة لموفد سعودي إلى بيروت ...



يومها كان الموفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان ... ويومها، ورغم إقامته أياماً في العاصمة اللبنانية، لم يزر بعبدا، فيما التقى كثيرين، وقيل أن كلاماً كثيراً وكبيراً تخلل تلك اللقاءات ...



مضت الأيام، خمسة أشهر كاملة، تخللتها استقالة رئيس الحكومة من السعودية في 4 تشرين الثاني، ثم عودته إلى بيروت وعودته عنها، بعدها انتقال السبهان إلى ملفات أخرى ... وانتقال لبنان إلى استحقاق انتخابي يعتبر مفصلياً ...



قبل أن تعود الإطلالة السعودية على بيروت ...



وزير جديد، باسم جديد، ومهمة جديدة، لكن بالأخوّة السعودية الدائمة، وبالدماثة واللطافة والعاطفة الجياشة ذاتها، منذ السبهان وما قبله، ومنذ الاستقالة وما بعدها ...



لماذا الآن؟ ولأي مهمة؟ ومع أي تطورات داخلية وخارجية تزامنت الزيارة - العودة؟