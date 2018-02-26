وهاب: نحن مع الحل الشفاف الذي اقترحته وزارة الطاقة والمياه فـي موضـوع الكهـرباء

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أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الى انه مع الحل الشفاف الذي إقترحـته وزارة الطاقة خلال هذه المرحلة في موضـوع الكهرباء الى حيـن بنـاء المعامل والانتهاء من مسألة توضيح الأسعار الذي أثارت اللغط سابقاً لذلك فإن اللجنة الوزارية تستدعي كل العارضين وترى الامكانية وإذا كانت العروض وهمية أو جدّية وهذا هو السؤال الذي يطرح نفسه، وإذا كان لدى البعض عروض جدية للتوفير على الدولة فليؤخذ بها والمهم هو تأمين الكهرباء للمواطنين الى حين الانتهاء من بناء المعامل في البرْ مؤكداً ان وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل هو بهذا الاتجاه ومؤيداً لذلك وهذا هو رأيه الذي نقله عنه، هو أمر إيجابي وشفاف حتى لا يُقال يوجد صفقة أو لا يوجد هناك لجنة وزارية تقرر وتقيم العروض.

كلام وهاب جاء بعد لقائه وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في وزارة الطاقة والمياه حيث قال:" زيارتي هي لشكر الوزير على مشروع الصرف الصحي في معاصر الشوف والجهود التي بذلها الوزير وفخامة الرئيس الجمهورية والتي توجت بتمويل الصندوق الكويتي لهذا المشروع خاصةً أنه كان هناك مساعي لنقله الى منطقة أخرى وقد ساهم معالي الوزير في إبقائه في المنطقة.

أضاف:" نشكره أيضاً على شبكة مياه الشفة في المنطقة، الأمر الآخر الذي تطرقت اليه هو موضوع يُثير الكثير من الجَدَل بين اللبنانيين هو موضوع الكهرباء والبواخر ومعالي الوزير لديه تصوّر اعتقد أنه معقول أن تبادر اللجنة المكلفة في موضوع الكهرباء، برئاسة رئيس الحكومة إلى استدعاء كل العارضين والإستماع اليهم أمام لجنة فنية وإمكانيات التنفيذ والتوفير على الدولة في هذا المشروع لأن هناك ضرورة خلال فترة بناء المعامل بتأمين الكهرباء للمواطنين بأفضل الاسعار واللجنة قادرة على اتخاذ هكذا قرار عندما تستمع الى كل العارضين وتعطي فرصة الى كل العارضين.

أضاف: تطرقنا أيضاً الى موضوع الانتخابات النيابية ونحن في تحالف سياسي مع التيار الوطني الحر وهو أمر لا يُخفي على أحد ونتمنى في الشوف عاليه أن يكون هناك لائحة عريضة تضم كل القوى المتحالفة سياسياً وهذه اللائحة قادرة على تحقيق نتيجة كبيرة، لكن الأهم ان تُحسم المواقف خلال فترة قصيرة لأن هناك ضرورة لإعلان اللوائح في وقت قريب، ونحن بالعكس نرحب بكل تحالف عريض يضم كل القوى السياسية وأن لدى كل حزب أو فريق ارتباطات تحالفية مع عدد من الاشخاص يتم النقاش في هذا الامر إن شاء الله في وقت قريب وأعتقد أنه خلال ايام ستبدأ المسألة بالظهور.

ورداً على سؤال ان الوزير أبي خليل قد طلب من اي شخص لديه أي إثبات على أي صفقة فليتفضل بابرازها أجاب: أن طرح معالي الوزير هو أفضل حل اي اللجنة واستدعاء العارضين.