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باسيل بعد لقائه وزيرة خارجية اندونيسيا: لبنان متمسّك بحقوقه السيادية في البلوك النفطي رقم ٩

26
FEBRUARY
2018
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مارسودي وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين.


وخلال اللقاء اكد الوزير باسيل دعم بلاده ترشيح اندونيسيا للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن، وطالبها بالوقوف الى جانب لبنان ومساندته في مواجهته اسرائيل التي لا تزال تنتهك سيادته يوميا بحرا وجوا ، مستخدمة الاجواء اللبنانية لقصف سوريا .


كما شدد الوزير باسيل على تمسك لبنان بحقوقه السيادية في البلوك النفطي رقم ٩ مؤكدا على تطبيق القوانين الدولية للبت في اي نزاع، مطالبا اندونيسيا الوقوف الى جانب لبنان فيما خص ترسيم الحدود البرية والبحرية جنوبا، ودعمه ايضا في المؤتمرات الدولية التي ستعقد لمساعدته اقتصاديا ودعم الجيش في مواجهته للارهاب ومساندة لبنان في مجلس الامن ليتمكن من اعادة النازحين الى بلادهم
وتغيير المبدأ الاممي القائم على ابقائهم او دمجهم في الدول المضيفة.


بدورها اكدت الوزيرة الاندونيسية وقوف بلادها الى جانب لبنان ومطالبه من المجتمع الدولي، معربة عن رفض بلدها للقرارات الاميركية فيما يخص مدينة القدس.

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