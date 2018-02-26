"حرب" جيسيكا عازار وجميل السيّد مستمرّة.. بالصور - إليكم جديدها الصادم!

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ردت الإعلامية جيسيكا عازار على ما قاله اللواء جميل السيد عبر تويتر، وقالت في تغريدة على حسابها الخاصّ: "ما زال الضابط المنتمي الى النظام الأمني السوري اللبناني السيء الذكر يعيش ذهنية المخبر الذي يمتهن تحريض الخارج. بالامس حرض النظام السوري على الرئيس الشهيد رفيق الحريري واليوم يتوهم القدرة على تحريض السعودية على الرئيس سعد الحريري. لماذا؟".

وأضافت: لأن سعد الحريري تضامن مع الحرية، نعم الحرية، فهي عدوة المخبر الاولى منذ "نعومة أظفاره"، يوم قرر ان يصادق الوشاية ممتهنا حرفة الفبركة والدسيسة الرخيصة، مسلحا بلغة القدح والتحقير… ومن شب على شيء شاب عليه".

وكان جميل السيد، تناول رئيس الحكومة سعد الحريري في تغريدة على حسابه عبر تويتر قائلاً: "إنتَ رئيس حكومة لبنان عم تزايد ضد دعوى قانونية بالقضاء فيها قدح وذمّ فينا؟! هيدا فهمك للدولة والقانون وحرية الإعلام؟".

وأضاف: "عندما أذلّوك بالسعودية وقفنا معك بالمبدأ، رغم دورك المعروف مع شاهد الزور محمد زهير الصدّيق ضد بيّك وضدّنا! عذراً محمد بن سلمان، طلِعْت بتعرفو أكتر منّا".

وأرفق السيّد التغريدة بصورة تجمع الحريري عازار.