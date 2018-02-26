انتخابات 2018: ميشال سكاف زار العبسي لأخذ بركته للترشح للانتخابات

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زار ميشال طعمه سكاف، بطريرك انطاكية واورشليم والإسكندرية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في الصرح البطريركي في الربوة.





وشدد سكاف خلال الزيارة على "تفعيل الدور الرائد والجامع لمدينة زحلة على صعيد الطائفة والوطن"، منوها بما قدمه ابناؤها على كافة الصعد.







واكد سكاف انه "لن يألو جهدا من أجل تقوية وإبراز دور زحلة السياسي على المستوى الوطني انطلاقا من دورها التاريخي في مشروع بناء الدولة ودعم مؤسساتها الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والجيش".





وأكد "أن زيارته هي لاخذ بركة غبطة البطريرك للترشح للانتخابات النيابية القادمة"، معتبرا "ان هذا الترشيح يرتكز الى الثوابت والمبادىء التاريخية للكتلة الشعبية".





وأثنى سكاف على الدور الوطني الجامع للكنيسة الملكية الكاثوليكية وعلى الادارة الحكيمة للبطريرك والاساقفة لشؤون الطائفة، مؤكدا "وقوفه مع كل الزحليين الى جانبه لما فيه خير الطائفة والوطن".