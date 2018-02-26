الحزب الإشتراكي: لم يعد هناك مبرر للقيام بأي تحرك أمام "الجديد"

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أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيانًا أكدت فيه أنه لم يعد هناك من مبرر للقيام بأي تحرك إحتجاجي وشعبي أمام قناة "الجديد" على خلفية المقطع المسيء الذي حذف من حلقة برنامج "قدح وجم".

وجاء في البيان:

"يتم تناقل دعوة لإعتصام مساء اليوم الإثنين أمام قناة "الجديد" عبر وسائل التواصل الإجتماعي على خلفية المقطع المسيء الذي حذف من حلقة برنامج 'قدح وجم' ومن الموقع الإلكتروني للمحطة، وعلى خلفية 'بوست' لصفحة على منصة 'تويتر' لا تعود إلى مخرج البرنامج شربل خليل الذي أصدر بياناً واضحاً أكد فيه أنه لا يملك سوى حساباً واحداً لم يتضمن أي من الكلام الذي ورد في البوست المسيء.

لذلك، يجدد الحزب التقدمي الإشتراكي التأكيد أن هذا الملف قد طوي بالأمس من خلال الاتصالات التي حصلت والبيان التوضيحي الذي أصدرته قناة "الجديد" وموقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بعد هذا البيان، وأنه لم يعد هناك من مبرر للقيام بأي تحرك إحتجاجي وشعبي في هذا الإطار.

وإذ يعبّر الحزب عن تقديره لعواطف المواطنين وإندفاعهم للتحرك رفضاً للإساءة التي حصلت، يكرّر الموقف الذي سبق وأعلنه في بيانه السابق مؤكداً أنه يتابع بدقة كل هذه الملفات ويعمل على تذليل أي إشكالات قد تحصل، مكرراً دعوته للإعلام للترفع عن الإهانات والإساءات التي لا تتلاءم مع حرية التعبير."