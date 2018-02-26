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انتخابات 2018: بالأسماء - 25 مرشحاً ليوم الإثنين، من هم؟!

26
FEBRUARY
2018
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رست بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية والبلديات اليوم على 25 ترشيحا: مازن خلف شبو (الشوف-سني)، نادين فيكتور موسى (المتن-ماروني)، ألحان وليد فرحات (الشوف-درزي)، داني حسين الحاج موسى (بيروت2-شيعي)، عبد الخالق محمد عبد الخالق (طرابلس-علوي)، رضوان أحمد حماده علم الدين (المنية-سني)، روجه أمال شويري (بيروت1-ماروني)، أمل حكمت أبو زيد (جزين-ماروني)، سليم جورج عون (زحلة-ماروني)، جوزيف جرجس ميرو (بيروت1-أقليات)، علي كمال الشاعر (بيروت2-شيعي)، مسروف محمود عيتاني(بيروت2-سني)، غسان أسعد البزال (بعلبك الهرمل-شيعي)، ناصيف الياس التيني (زحلة-روم أرثوذكس)، علي عادل عسيران (قرى صيدا-شيعي)، وليد نجيب الخوري (جبيل-ماروني)، قيصر نعيم رزق المعلوف (زحلة-روم أرثوذكس)، هنري يوسف شديد (البقاع الغربي-ماروني)، نبيل رياض السبعلي (بيروت الثانية-انجيلي)، عدنان خضر طرابلسي (بيروت2-سني)، محمد أحمد طلال الفاضل (الضنية-سني)، رضا خالد الميس (زحلة-سني)، عزام أحمد صبرا(طرابلس-سني)، ياسين كامل جابر (النبطية-شيعي)، مازن خلف شبو (الشوف-سني).

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