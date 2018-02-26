تويني: سلطات الاحتلال الصهيوني لا تتعب ولا تكل عن تهجير العرب من فلسطين وخاصةً المسيحيين من كنيسة القيامة

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أشار الوزير نقولا تويني الى ان سلطات الاحتلال الصهيوني في فلسطين لا تتعب ولا تكل عن تشجيع الغرب على مسخ الحقائق وتهجير العرب واحتلال القدس وآخرها الضغوط المستمرة على المسيحيين في كنيسة القيامة في محاولة دائمة لتثبيت خرافات مؤسسة وواقع مستجد على الارض العربية.

واعتبر تويني ان الغرب بات غير مبالٍ كالعادة بل مشجعاً لااسرائيل وسياسة حكامها. هذا وتناسى الغرب المسيحي القدس ووافق على طرد المسيحيين والمسلمين منها ولم نسمع باي احتجاج سوى استعجال الولايات المتحدة لنقل سفارتها الى القدس خلال شهر أيار!