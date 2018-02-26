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مياه الشرب اليوم في غالونات مصنوعة بالكامل من الزجاج، لحياة كلها صحة

26
FEBRUARY
2018
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في مبادرة هي الأولى من نوعها في لبنان والشرق الأوسط، قامت مؤسسة مياه تالايا بتغيير مفهوم غالونات المياه المنزلية التقليدية وتقديم غالونات مصنوعة بالكامل من الزجاج. ويهدف هذا الابتكار الفريد الى إرساء مبدأ استخدام غالونات المياه المنزلية الزجاجية، كون الزجاج مادة صلبة تحمي المياه المعبأة فيه من الملوثات الخارجية.

 

وقال مرسيل حاج رئيس مجلس إدارة شركة تالايا: "هدفنا الأساسي توعية المجتمع اللبناني حول أهمية استخدام غالونات المياه الزجاجية، لما لهذه المادة من فوائد جمة على الصحة إذ تحافظ على جودة المياه ونقاوتها. نتطلع من خلال هذه المبادرة الى مجتمع أكثر صحة ً ونشاطا كذلك الى إعادة الثقة بالمياه التي نشربها في حياتنا اليومية".

 

تأسست تالايا سنة ٢٠٠٩ وتقدّم للمستهلك اللبناني أفضل أنواع المياه كونها غنية بالمغنيزيوم وقليلة الصوديوم، ومعبأة على ارتفاع 1735م في احدث خطوط الانتاج الاوروبية الصنع.

 

بإمكان استخدام عبوات تالايا الزجاجية مع أي مبرد للمياه أما الطريقة المثلى فهي من خلال المبّرد الذي يجمع بين الفعالية وسهولة الاستخدام، عبر إتاحة وضع الغالون في الجزء السفلي من مبرد المياه، وذلك من خالل سلال مقوية تسهل عملية حمل الغالون ونقله ما يجنب رفعه ومضار تكرار هذه العملية على الصحة.

 

تتوفر غالونات الزجاج بحجم 15 لتر. الجدير بالذكر، أن شركة تالايا هي الشركة الأولى التي قامت بإطلاق قنان زجاجية بالأحجام  330 و750 مل و 1لتر.

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