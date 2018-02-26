أبو زيد يشجب الاجراءات الاسرائيلية غير المسبوقة بحق كنائس القدس: تذكّرنا بوضع داعش حرف النون على منازل المسيحيين في الموصل

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نشر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل ابو زيد اليوم سلسلة تغريدات حول اغلاق كنيسة القيامة وقال " ليس من أمر مستهجن ومستنكر أكثر من قرار السلطات الإسرائيلية المغتصبة لمدينة القدس فرض ضرائب على الكنائس وأماكن العبادة ، وهذه خطوة تذكّرنا بوضع تنظيم داعش الإرهابي حرف النون على منازل المسيحيين في الموصل في العراق لوصفهم بالنصارى ولإجبارهم إما على اعتناق الاسلام او دفع الجزية، وهذا ما تسعى اليه السلطات الاسرائيلية فإما القبول بتهويد القدس كإجراء عنصري وإما دفع الضريبة تمهيداً للتطهير الديني ".



واضاف ابو زيد " إنني في هذه المناسبة أتوقف بإجلال امام خطوة بطاركة ورؤساء كنائس القدس إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على الاجراءات الاسرائيلية غير المسبوقة ورفضاً لأي إضعاف للوجود المسيحي في زهرة المدائن ، وأعبّر عن شجبي الشديد لكل استهداف للمسيحيين في الاراضي المقدسة لانه يناقض كل الالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها ، وسنعمل مع كل اللبنانيين وكل العرب للحفاظ على الطابع الفريد للقدس كمركز للأديان السماوية ورفض تكريس أي واقع مغاير من خلال المساعي لنقل السفارة الأميركية الى هذه المدينة ".