مؤسسة مخزومي: عشرون عاماً في خدمة المجتمع اللبناني ومئات الآلاف من قصص النجاح

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النجاح في الحياة ليس فقط ما نحققه لذاتنا وإنما ما نحققه للآخرين أيضاً. على مدى عشرين عاماً كان النجاح هو هدف مؤسسة مخزومي لكن من خلال تحقيقه للآخرين. فقد عملت المؤسسة منذ بداياتها على تكريس مبدأ إيجابيات التمكين المجتمعي وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي وما يتبعه من تحسين للأحوال المعيشية للأفراد والعائلات. وشهدت المؤسسة أكثر من 650 ألف قصة نجاح وأرست الركائز الأساسية للتطور والتقدم. وانطلاقاً من رؤية مؤسسها المهندس فؤاد مخزومي ورئيستها عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة مي، كان هدف المؤسسة الأول والأسمى تمكين المجتمع وتطويره وتحقيق تقدمه من خلال إكمال جوانب القصور في القطاعات الأخرى وفي الخدمات التي تُقدمها للناس، سواءً أكانت خدمات اجتماعية أم صحية وعلمية وثقافية وإنسانية أرست أكثر من ثلاثة ملايين خدمة... كما أن المؤسسة أفسحت المجال لأفراد المجتمع للمساهمة الفعالة في حل مشاكلهم من خلال قنوات واضحة وصحية وسليمة مما ساعد على تماسكهم وسعيهم الدائم لتأمين مستقبلهم.

واحتفاءً بعيدها العشرين، نظمت مؤسسة مخزومي عشاءً حضره إلى جانب ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ووزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي والنائب عاطف مجدلاني، حشد من شخصيات سياسية وأمنية وسفراء دول عربية وأجنبية وشخصيات إعلامية ودينية وفنية واقتصادية واجتماعية. وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة لشغف حقيقي يلمسه اليوم المجتمع اللبناني بأسره من فريق المؤسسة الذي يعمل جاهداً لتلبية احتياجات الناس وتحقيق الريادة الإنسانية وتمكين المجتمع وبناء مستقبل مشرق بعيد عن التطرف والكراهية. وقدّم الحفل الذي تخلله فيديو حول تطور وإنجازات المؤسسة على مدى عشرين عاماً الإعلامي وسام بريدي.



وفي كلمتها، رحبت رئيسة المؤسسة السيدة مي بالحضور وأكدت أن المؤسسة ستتابع عملها الساعي إلى تمكين الناس وصناعة التغيير الإيجابي القادم.



من جهته، أكد المهندس مخزومي أن هدف المؤسسة هو مكافحة الفقر عند أكبر عدد ممكن من أهل بلدنا لمنع الحاجة من أن تأسر الحرية، مشيراً إلى أن أهم الأوليات التي طبعت عمل المؤسسة هي إدراكنا لقيمة وأهمية دور المرأة. وقال: "من أول الطريق عرفنا ماذا نريد واعترفنا بوجود غيرنا على الأرض ورأينا أعمالهم وقدّرنا إنجازاتهم وبقينا على اختيارنا للمؤسسة التي جمعتنا اليوم". وأضاف: "مؤسسة مخزومي تعمل على تمكين الأفراد كي يكونوا متميزين في المجتمع وخدماتها تشمل كافة أراضي الوطن وجميع أبنائه وما يميزها أنه لا يوجد مدة زمنية معينة لها فخططها تمتد للسنوات القادمة". وشدد على اهمية الشباب وقدرته على التغيير. وختم قائلاً: "الإنسان اللبناني هو الرهان، هو الربح وهو الربحان".