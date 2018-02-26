الرئيس عون: قرار اسرائيل فرض ضرائب على الكنائس والاديار في القدس استهداف ممنهج لما تبقى من وجود مسيحي فيها

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دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية بفرض ضرائب على الكنائس والاديار والمقامات الدينيةفي القدس، بما يتنافى والقوانين والاعراف الدولية، وينقض الاتفاقيات الخاصة بأماكن العبادة فيها. ولفت الرئيس عون الى ان الكنائس والاديار في الاراضي المقدسة، وفي مقدمتها كنيسة القيامة، ليست باماكن سياحية بل مقامات يحج اليها المؤمنون للتبرك والتقرب من الله.

واعتبر رئيس الجمهورية انّ القرار الاسرائيلي هذا بمثابة استهداف ممنهج لما تبّقى من وجود مسيحي في الاراضي المحتلة من قبل اسرائيل التي تتعمّد التطهير العرقي والديني بحق كل ما ومن هو غير يهودي، تحقيقا لمشروعها القائم على العنصرية بكافة وجوهها.

ودعا الرئيس عون الى "وقفة عالمية جامعة تنطلق من الضمير العالمي لتصل الى وجدان الشعوب التواقة لقيم العدل والخير والسلام وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد، تتحرك على اساسها الحكومات العربية والعالمية على وجه السرعة لوضع حد للمخطط الاسرائيلي الالغائي وذلك من اجل الانسانية قاطبة."

تجمع رجال وسيدات الاعمال

على صعيد آخر،اكد رئيس الجمهورية امام وفد تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم RDCL WORLD برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، ان عملية مكافحة الفساد التي بدأت سوف تستمر وبزخم اكبر بعد الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 ايار المقبل، لافتا الى المراحل التي قطعها العهد منذ بدايته بالاهتمام بالقوى العسكرية والامنية لضمان حفظ الامن والاستقرار، ثم بالقضاء لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، ومن ثم اجهزة الرقابة لضبط عمل الادارات والمؤسسات العامة والحد من الفساد فيها. واشار الرئيس عون الى ان العمل منصب اليوم على اعداد خطة اقتصادية تهدف الى تطوير قطاعات الانتاج، لافتا الى ان لبنان يذهب الى مؤتمر" سيدر 1" في باريس في شهر نيسان المقبل، بورقة عمل تفتح المجال امام اطلاق استثمارات منتجة ومجدية في لبنان.

واعرب الرئيس عون امام الوفد عن امله في انجاز مشروع موازنة 2018 في وقت قريب لاحالته الى مجلس النواب تمهيدا لدرسه واقراره.

وكان الدكتور زمكحل واعضاء الوفد عرضوا للرئيس عون النشاطات التي قام بها التجمع العام 2017 المنصرم، ولا سيما البعثات التي أطلقها إلى الخارج، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية، وصولا الى لقاءات أجراها التجمع اللبناني العالمي مع سفراء الدول في القارات الخمس وزيارة رئيسه إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث إلتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما عرض زمكحل لنشاطات التجمع في لبنان وللإجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، معلنا عن "إطلاق مبادرة في مطلع آذار 2018 لمناسبة يوم المرأة العالمي، تجاه سيدات الأعمال اللبنانيات والعربيات، كون التجمع اللبناني العالمي يؤمن بدور المرأة القيادي لتعزيز النمو الإقتصادي والإجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة".

وشكر الدكتور زمكحل، بإسم التجمع اللبناني العالمي، رئيس الجمهورية على "ثقته وتشجيعه للتجمع"، مشيراً إلى "أن هدفه، كان ولا يزال، أن يشمل رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في لبنان، كما وفي العالم أيضاً، وأن يضم أصحاب المهن الحرة والمؤسسات، وليس الأشخاص فحسب. علماً أننا بدأنا تأسيس مكاتب للتجمع في كل بلد من البلدان ذات الكثافة اللبنانية العالية".

وقال: "سوف نستمر في التعاون وخلق التآزر، كما سنوقّع على مزيد من بروتوكولات التعاون مع تجمعات لبنانية موجودة في العالم، لجعل جهودنا المشتركة أكثر كفاءة وإنتاجية".

وبعد اللقاء، تحدث الدكتور زمكحل الى الصحافيين فقال:"شكرنا فخامة الرئيس على حكمته خلال أزمة استقالة رئيس الوزراء، وتهدئة الأمور السياسية والأمنية، وإستيعاب المشكلة، وإستقطاب جميع الأفرقاء اللبنانيين حوله، من أجل مصلحة لبنان العليا".

واضاف: "اكدنا على أن رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم يذكرون بصوت عال، بأنهم لطالما كانوا بعيدين عن التوترات السياسية الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، لذا فإن أهدافهم الرئيسية كانت دائماً في الأساس النمو، والتنمية وتطوير أعمالهم، ومواردهم وإبداعهم. كما ويتركز تصميمهم على ريادة الأعمال، والإستثمار، وخلق أفكار جديدة، وتعزيز التجارة مع جميع البلدان وجميع الشعوب. أما إستراتيجياتهم فتتمثل في بناء أوجه تآزر إنتاجية وتعاون فعّال مع شركات أخرى، بعيداً عن الصراعات، والحروب الساخنة أو الباردة، والضغوط على جميع أنواعها."

وتابع د. زمكحل: "نتمنى نهاية الحرب في سوريا في اسرع وقت ممكن، لأن هذه الأزمة لها تأثير سلبي داخليا، إقليميا وعالمياً، ومن حق لبنان أن يلعب دوراً رئيسياً حيال إعادة بناء سوريا على نحو مباشر وغير مباشر، ومن خلال الشراكة والتآزر مع الشركات العالمية"،متمنياً "دعم إعادة إعمار سوريا من خلال الشركات المقيمة والمغتربة، كي ينال لبنان حصته الكبيرة من وراء هذه الورشة الإعمارية. علماً أن لبنان لعب دوراً رائداً على الصعيد الإنساني من حيث إستقبال النازحين السوريين على أراضيه، بأعداد مرتفعة، تُضاهي تحمّل كل دول العالم لهؤلاء النازحين".

وقال: "اما بالنسبة لمؤتمر "سيدر" الاستثماري في باريس، فرحب الحاضرون به وبدعم فرنسا للبنان، لكنهم شددوا على "أن هذا المؤتمر سيوفر فرصاً علينا أن نسنثمرها في القطاعات الناجحة والبناءة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق النمو وفرص العمل"، وانه "من الجوهري أن يكون لهذه الإستثمارات تدقيق مالي من شركات عالمية، وأن تكون مشروطة بإصلاحات جذرية في القطاع العام، وإعادة هيكلة الدولة وحوكمة رشيدة ومكافحة الفساد المزمن".

وختم مشدداً على "أننا نشجع من صميم قلبنا زملاءنا عبر العالم، وندعمهم من أجل المشاركة في إدارة البلاد، مما يُسهل عليهم تكوين "لوبي لبناني قوي"، في إمكانه أن يُشكّل ميزة مبتكرة لدينا، وقوة صلبة جديدة".

النائب فريد الياس الخازن

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات سياسية وانمائية واجتماعية.

سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية النائب فريد الياس الخازن واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة وحاجات منطقة كسروان الفتوح.

وفد بلدة الغابات

واستقبل الرئيس عون في حضور النائب سيمون ابي رميا وفدا من اهالي بلدة الغابات في قضاء جبيل تحدث باسمهم رئيس البلدية السيد روكز جوزف الراعي الذي طالب باستكمال اعمال التحديد والتحرير في البلدة ووقف التعديات على العقارات، بعدما باءت بالفشل كل الدعاوى والاشارات التي وضعتها النيابة العامة بالتوقف عن هذه الممارسات، ولم تعط مراجعات الاهالي والقوى الامنية اي نتيجة. وطالب الوفد بوقف التعديات والممارسات غير القانونية على عقارات البلدة الى حين انتهاء اعمال التحديد والتحرير، وذلك بدعم مخفر قرطبا وبالمؤازرة العسكرية اللازمة عند الضرورة.

السفير هنري قسطون

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين لدى ليبيريا السفير هنري قسطون لمناسبة التحاقه بمركز عمله الجديد وزوده بتوجيهاته متمنيا له التوفيق.

الراهبات اللبنانيات المارونيات

واستقبل الرئيس عون الرئيسة العامة للراهبات اللبنانيات المارونيات الام صونيا الغصين ترافقها الرئيسة العامة السابقة الام لور ابو رزق ورئيسة دير مار الياس الراس الام ماري كلود عيد والمهندس مارون ابي نخلة.

الشاعر حبيب يونس

من جهة اخرى، تسلم الرئيس عون من الشاعر حبيب يونس كتابه الجديد "وحدك الكتار.. واكتر" الذي يؤرخ شعريا ونثريا لمحطات من حياة الرئيس عون من السنوات 2014 وحتى يومنا هذا. والكتاب الجديد مكمل للكتاب الاول " وحدك الكتار" الذي يؤرخ شعرا محطات في مسيرة الرئيس عون من العام 1989 حتى العام 2014.

وحضر اللقاء مدير مطابع الكريم الحديثة الاب شربل مهنا ومصمم الكتاب ماريو سعدالله جاد.

وقد هنأ رئيس الجمهورية الشاعر يونس على نتاجه الجديد مقدرا بادرته في تأريخ مسيرته شعرا ونثرا.