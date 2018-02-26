بسبب رسالة على "انستغرام".. الشاب "ساري" في المستشفى وحالته حرجة!

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستغرام" هاشتاغ "#Justice_for_sari" أي "العدالة لساري"، الذي تبيّن أنَّ المقصود به هو شاب وبطل في رياضة "الكارتينغ" يدعى ساري أبو رحّال، وهو يرقد حالياً في المستشفى وحالته حرجة.



وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تعرّض الشاب بمحاولة قتل متعمّدة عن طريق الدّهس من أحد الأشخاص، على خلفية رسالة أرسلها ساري لصديقة هذا الشخص، كان قد التقى بها في أحد أماكن السهر في بيروت، وهو ما دفع بالشخص للقيام بمحاولة قتل ساري عن طريق دهسه عمداً عدّة مرات، ليسقط ساري في قناة مياه تجنباً للأسوأ، ويصاب بجروج بليغة، قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة.



وقد تفاعل الناشطون عبر وسائل التواصل، مع القضية وتحت هاشتاغ "#Justice_for_sari"، حيث نشر الفنان ناجي الأسطا عبر حسابه على "انستغرام" صورته مع ساري متمنياً له الشفاء العاجل.