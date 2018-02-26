جولات انتخابية للوزير طارق الخطيب في اقليم الخروب

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في إطار جولاته الإنتخابية، زار مرشح التيار الوطني الحر عن احد المقعد السنيين في الشوف الوزير طارق الخطيب بلدة شحيم حيث أقيم له لقاء في منزل الأستاذ ربيع زرزور بحضور عدد من فعاليات البلدة.وشملت جولة الوزير الخطيب منزل العميد أنس شعبان ومنزل الاستاذ ناظم الحاج شحادة ومنزل الاستاذ يونس فواز والمحامي أنس فهمي شعبان حيث أقيمت لقاءات شعبية جرى في خلالها بحث في القانون الانتخابي والحاجات الانمائية للمنطقةـ وتمنى الحاضرون التوفيق للمرشح الخطيب الذي يَرَوْن من خلاله التغيير المنتظر في اقليم الخروب.



الى ذلك ، زار الوزير الخطيب بلدة مزمورة حيث أقيم لقاء انتخابي في منزل السيدين مطانيوس روحانا وعاطف روحانا في حضور فعاليات البلدة.



كما كانت زيارة إلى بلدة كترمايا حيث أقيم لقاء حاشد في منزل المختار ابراهيم هاشم ملك بحضور حشد من فعاليات البلدة. وكان محور الحديث القانون الإنتخابي وبورصة الترشيحات، وشدد الخطيب على أهمية مشاركة الجميع بالعملية الإنتخابية لما لها من أهمية بحسب القانون النسبي الجديد.