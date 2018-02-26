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وزير البيئة يلوّح بالملاحقة القضائية لأي جهة تلجأ الى حرق النفايات

26
FEBRUARY
2018
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إثر ورود شكوى الى وزارة البيئة صباح اليوم عن حرق نفايات وردميات في منطقة نيو سهيلة توجّه وزير البيئة طارق الخطيب على الفور مع فريق من الوزارة للكشف على الموقع والتحقق من صحة الشكوى.


وقد عاين وزير البيئة الموقع وأكد مرة جديدة " جهوزيته للتحرك الفوري عند تلقّي أي شكوى جدية وموثّقة " ، وقال " أن حرق النفايات ممنوع نظراً لأضراره الصحية والبيئية وأثره السلبي على نوعية الهواء وستتم ملاحقة أي جهة تقوم بحرق النفايات قضائياً "، ولفت الى " أن وزارة البيئة نجحت في مجلس الوزراء في إلاستحصال على قرار بتكليف مجلس الانماء والاعمار تأهيل المكبات العشوائية على كافة الاراضي اللبنانية على أن يبدأ العمل في محافظتي جبل لبنان وكسروان – جبيل والكلفة الاولّية لهذا التأهيل في المحافظتين هي 20 مليون دولار.وتأتي هذه الخطوة استناداً الى ملخّص السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 45 تاريخ 11\1\2018 ولاسيما ما يتعلق بالجانب الاجرائي الخاص بالاقفال التدريجي للمكبات العشوائية وتأهيلها ".

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