هجوم عنيف من السيّد على الحريري!

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توجه المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى رئيس الحكومة سعد الحريري، قائلا: "إنتَ رئيس حكومة لبنان عم تزايد ضد دعوى قانونية بالقضاء فيها قدح وذمّ فينا؟! هيدا فهمك للدولة والقانون وحرية الإعلام؟!".



وأضاف: "عندما أذلّوك بالسعودية وقفنا معك بالمبدأ، رغم دورك المعروف مع شاهد الزور محمد زهير الصدّيق ضد بيّك وضدّنا! عذراً محمد بن سلمان، طلِعْت بتعرفو أكتر منّا".



وأرفق السيّد التغريدة بصورة تجمع الحريري والاعلامية جيسيكا عازار كانت نشرتها الأخيرة على حسابها على "تويتر".