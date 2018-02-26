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أسرار الصحف ليوم الاثنين 26 شباط 2018

26
FEBRUARY
2018
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البناء
كواليس
توقعت مصادر روسية عسكرية معنية بما يجري في سورية أن يكون الاهتمام الغربي مركزاً على إخلاء الجرحى والمرضى من الغوطة عبر منظمات الإغاثة الأممية أكثر من اهتمامها بوقف دائم للقتال، وذلك لضمان إخلاء ضباط مخابرات غربية يعملون مع الجماعات المسلحة في الغوطة وتسبّب الخشية من قرار بالحسم العسكري من طرف سورية وحلفائها سبباً للقلق من وقوعهم أسرى ووقوع فضيحة...

الجمهورية
تردّد أن مسؤولاً سابقاً نجح في مسعاه لإعادة وصل ما انقطع بين نجله ومسؤول كبير، وسيُترجم ذلك في تحالف إنتخابي.
أبدت أوساط إقتصادية تململاً من تقرير إحدى المؤسسات المالية الدولية حول لبنان، والذي ركّز على ضرورة زيادة الضرائب لخفض العجز في الموازنة، واعتبرت أن هذه النصيحة تضرب الإقتصاد أكثر مما هو مضروب.
يبتعد تيار كبير عن الدخول في أسماء مرشحيه قبل إعلان اللوائح رسمياً.

اللواء
همس
تم إدخال عدة تعديلات على لائحة إنتخابية رئيسية في بيروت لإعتبارات شخصية ومالية!
غمز
تدخلت شخصية بارزة لوقف السجال الذي رافق خروج أحد المستشارين من موقعه الرسمي، وذلك تجنباً لنشر المزيد من الغسيل بين الأطراف المتصارعة داخل التيار الواحد!
لغز
طلب رئيس تيار سياسي من المحيطين به إنشاء صندوق مالي يتولى تغذيته متعهدون ورجال أعمال متنفذون ، ولم يعرف إذا كانت مهمة الصندوق مؤقتة لتمويل الإنتخابات، أم هي مستمرة لتأمين متطلبات القاعدة الشعبية من تقديمات وخدمات!

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