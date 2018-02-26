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انتخابات 2018 - من سيرشّح حزب الكتائب في مختلف الدوائر الانتخابية؟

26
FEBRUARY
2018
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قرّر حزب الكتائب خوض الانتخابات بلوائح خاصة به في أكثر من الدوائر الانتخابية من الجنوب إلى الشمال مروراً ببيروت وجبل لبنان والبقاع الغربي، وهو حتى الآن لم يحسم كل ترشيحاته، وإن كان المكتب السياسي قد أقرّ معظمها باستثناء دوائر المتن وبعبدا والشوف- عاليه.


وقال مصدر قيادي في الكتائب لـ«اللواء» انه إذا لم نجد حليفا يشبهنا سنذهب في كل الدوائر بلوائح كتائبية بحتة، ولكن ممكن ان تتضمن حلفاء أو مناصرين من المستقلين أو من الرأي العام، مشيرا إلى ان ما يهمنا هو السيرة الذاتية والمهنية الحسنة للمرشح، وان يحافظ على مبادئ الحزب العامة، وهي تتلخص حاليا في اثنين: حفظ السيادة الوطنية والادارة الرشيدة والشفافة.
وكشف المصدر ان مرشحي الحزب المعتمدين من المكتب السياسي حتى الآن هم:
- النائب نديم الجميل عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية).
- النائب سامر سعادة عن المقعد الماروني في دائرة البترون.
- شادي معربس عن احد المقاعد المارونية في دائرة عكار.
- سميرة واكيم عن المقعد الكاثوليكي في دائرة الزهراني- صور.
- شاكر سلامة عن احد المقاعد المارونية في دائرة كسروان - جبيل
- سعد الله عرضو عن المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الغربي.
- ريمون نمّور عن المقعد الكاثوليكي، وجوزيف نهرا عن احد المقاعد المارونية في دائرة جزين.
اما عن دوائر المتن الشمالي وبعبدا والشوف – عاليه، فلم يقرر المكتب السياسي بعد ترشيح اي شخص وهو سيدرس الموضوع في اجتماعه اليوم الاثنين لاتخاذ القرار او تأجيل البت به قليلا، علما ان كل المؤشرات تدل على ان المكتب السياسي سيرشح على الارجح رئيس الحزب سامي الجميل عن دائرة المتن الشمالي، وعن دائرة بعبدا رمزي بوخليل، وعن عاليه النائب الحالي فادي الهبر.

اللواء
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