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من يعمل على تضييق الخناق على حزب الله انتخابياً!؟

26
FEBRUARY
2018
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كشفت مصادر سياسية بقاعية لـ «البناء» عن «حركة انتخابية لافتة لبعض المعارضين لخيار المقاومة والمرتبطين بالخارج، ولا سيما بالاستخبارات الأميركية والسعودية تخللتها لقاءات بين عدد من هؤلاء للعمل على توحيد القوى والشخصيات المناوئة لخيارات حزب الله في لائحة واحدة لمحاولة تحقيق اختراق في معاقل المقاومة لا سيما دائرة بعلبك الهرمل لما تمثله من ثقل انتخابي من جهة وقاعدة ارتكاز عسكرية وشعبية أساسية للمقاومة من جهة أخرى».

وعدّدت مصادر وزارية سابقة في فريق المقاومة لــ»البناء» ثلاثة محاور للتدخل الخارجي للتأثير على نتائج الانتخابات في إطار حصار حزب الله وتضييق الخناق عليه سياسياً ومالياً وإعلامياً.

الأول: إثارة الجو الطائفي في البقاع ويقف حزب «القوات اللبنانية» رأس حربة فيه في التحريض لمحاولة تقليب المزاج المسيحي ضد حزب الله والمقاومة.

الثاني: استنفار الغرائز المذهبية ويلعب هذا الدور بعض قيادات تيار المستقبل في البقاع، وبعض المنخرطين في اطار الحالة المتطرفة لإعادة التوتر السني – الشيعي الى الواجهة.

الثالث: من بوابة الإنماء من خلال التركيز على الدور الإنمائي لنواب المقاومة للاستفادة من بعض الثغرات الإنمائية في البقاع، ومن خلال حصر دور النائب في العمل الخدمي الضيّق وتغييب دوره التشريعي، وفي حماية الخيارات الوطنية والمقاومة والثروة النفطية ومحاربة الفساد والطائفية وتطوير النظام الى الإطار الوطني.

لكن المصادر أكدت أن «الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ستضعان كل ثقلهما في هذه المعركة، لكن لا قدرة لديهما لتحقيق أهدافهما كاملة في ظلّ وضوح المشهد والرؤية لجميع اللبنانيين، وتحديداً لأهالي البقاع بجميع شرائحهم الذين يقدرون تضحيات المقاومة ودورها في تطهير الحدود البقاعية من الإرهاب وإبعاد خطر المجموعات الإرهابية عن قراهم وأرزاقهم وهم الذين وقفوا الى جانب المقاومة على مختلف الصعد في معارك الجرود الصيف الماضي»، مؤكدة أن «المسيحيين سيبقون الحضن والحاضنة للمقاومة». فيما استبعدت المصادر البقاعية أن تستطيع «مجاميع» الأميركيين والسعوديين في دوائر البقاع من الحصول على الحاصل الانتخابي في ظل الحضور الواسع الذي تتمتع به أحزاب المقاومة في المنطقة».

البناء
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