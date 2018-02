A + A -

بعد إنتهاء حوار الرئيس الحريري مع التلاميذ على شاشة الMTV نشر صورة selfie و كتب على تويتر :

أشكر الطلاب على المقابلة الممتعة

I want to thank the students for the pleasant interview.

Voglio ringraziare gli studenti per la piacevole intervista.

Je tiens à remercier les étudiants pour l'agréable interview.

هيدي بالاربع لغات"