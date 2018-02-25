ثلاثة طلاب لبنانيين سيمثلون لبنان في ورشة عمل للاونيسكو في الخارج

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لأن المستقبل يبنى فقط بأيدي الأشخاص الفاعلين العملانيين، وجدت منظمة الاونيسكو ضرورة في اشراك جيل الشباب من خلال طلاب المدارس في تحقيق أهدافها ال 17 للتنمية المستدامة للعام 2030. من لبنان سيتوجه ثلاثة طلاب ثانويين من مدرسة ال institut moderne الى تونس للمشاركة في ورشة العمل التي دعت اليها اونيسكو المانيا. هناك سيعرضون مشاريعهم وفقا لنظرة كل منهم لتحقيق التنمية المستدامة في بلدهم انطلاقا من الأهداف ال 17

الدعوة الموجهة الى المدرسة جاءت متأخرة، لكن ذلك لم يثن الطلاب عن المثابرة على العمل في المدرسة التي تمتلك أساسا الأرضية كونها منتسبة للجنة الوطنية للاونيسكو. مشاريع لن تعكس فقط رؤية الشباب لمستقبل بلادهم،بل ستنعكس على مستقبلهم ايضا

فجرا سينطلق الطلاب حاملين معهم مسؤولية تمثيل بلادهم، لكن بمعنويات مرتفعة

بثقافتهم ومعرفتهم بأهداف التنمية المستدامة قد ينجح الطلاب في لفت نظر المجتمع الدولي الى هموم الجيل الصاعد، لكن الأهم أن هؤلاء سيخوضون تجربة تراكم خبرة في مستقبلهم المهني وتعكس صورة لبنان الشاب في الخارج.