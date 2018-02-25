living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثلاثة طلاب لبنانيين سيمثلون لبنان في ورشة عمل للاونيسكو في الخارج

25
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لأن المستقبل يبنى فقط بأيدي الأشخاص الفاعلين العملانيين، وجدت منظمة الاونيسكو ضرورة في اشراك جيل الشباب من خلال طلاب المدارس في تحقيق أهدافها ال 17 للتنمية المستدامة للعام 2030. من لبنان سيتوجه ثلاثة طلاب ثانويين من مدرسة ال institut moderne الى تونس للمشاركة في ورشة العمل التي دعت اليها اونيسكو المانيا. هناك سيعرضون مشاريعهم وفقا لنظرة كل منهم لتحقيق التنمية المستدامة في بلدهم انطلاقا من الأهداف ال 17

الدعوة الموجهة الى المدرسة جاءت متأخرة، لكن ذلك لم يثن الطلاب عن المثابرة على العمل في المدرسة التي تمتلك أساسا الأرضية كونها منتسبة للجنة الوطنية للاونيسكو. مشاريع لن تعكس فقط رؤية الشباب لمستقبل بلادهم،بل ستنعكس على مستقبلهم ايضا
فجرا سينطلق الطلاب حاملين معهم مسؤولية تمثيل بلادهم، لكن بمعنويات مرتفعة
بثقافتهم ومعرفتهم بأهداف التنمية المستدامة قد ينجح الطلاب في لفت نظر المجتمع الدولي الى هموم الجيل الصاعد، لكن الأهم أن هؤلاء سيخوضون تجربة تراكم خبرة في مستقبلهم المهني وتعكس صورة لبنان الشاب في الخارج.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout