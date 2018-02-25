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مهمة وزير الخارجية الاميركية في لبنان حول تلزيم البلوك رقم 9 تراوح مكانها

25
FEBRUARY
2018
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لم تنجح الحركة الدبلوماسية الاميركية في تبديد الموقف اللبناني المتماسك حول أحقية لبنان بالتنقيب عن النفط والغاز. فبعد الحركة الممكوكية غير المسبوقة لوزير الخارجة الاميركية ريكس تيليرسون بين تل ابيب وبيروت للبحث في موضوع تلزيم لبنان للبلوك رقم 9، ها هي الحركة تتراجع بعد سماعه موقفا جازما وموحدا، بأن لبنان ليس بوارد التفاوض حول أي شبر ما أرضه ومياهه الاقليمية.
وحدة الموقف هذه تمثلت بكلام رئيس الجمهورية الأخير الذي لفت الى أن الوضع الحالي لا يسمح لاسرائيل بأن تتخطى الحدود لأن هناك قرارا لبنانيا بالدفاع عن هذه الحدود برا وبحرا.
في موازاة ذلك برز تراجع في حدة النبرة الاسرائيلية وتهديدات العدو التي كان ابرزها كلام وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي وصف منح لبنان عطاءات للتنقيب عن النفط بالمستفز مدعيا أن البلوك رقم 9 هو ملك لاسرائيل وليس لبنان.
لكن بعد أن فشلت المساعي الاميركية هل ثمة خشية من أي مخطط اسرائيلي لتأزيم الوضع في المنطقة
المطامع الاسرائيلية واعلان السيد حسن نصرالله عن استعداد المقاومة للوقوف خلف قرار المجلس الاعلى للدفاع في حال قرر منع اسرائيل من التنقيب عن النفط، لا يمكن فصلهما عن مؤشرات ربط التحرك الدولي المفترض أن يكون داعما للبنان ، بالوضع الاقليمي، وتحديدا بقتال حزب الله في سوريا وبموضع النفط والغاز، تشير مصادر مواكبة. وتشير المصادر الى ان الاميكريين يمسكون من جهة بجزرة الدعم الدولي للبنان ومن جهة اخرى بعصا العقوبات على حزب الله والضغط على الدولة اللبنانية، وذلك من خلال ثلاث معادلات باتت واضحة. لا لمؤتمر باريس من دون مشاركة السعودية، ولا لمؤتمر روما من دون اميركا ولا لمؤتمر بوركسل من دون الدعم الاوروبي
اذا الموقف الاميركي يهدف بشكل واضح لاخضاع المصالح اللبنانية لصالح العدو الاسرائيلي، وهو ما تجمع على رفضه الدولة اللنبانية التي تعي أن اي تنازل سيستتبع بالتنازل عن سلسلة نقاط سيادية والقبول بأي خرق اسرائيلي للسيادة اللبنانية، لاسيما أن العدو لم ينفك يوميا عن خرق القرار 1701وانتهاك الخط الازرق والسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا .

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