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هل يصلح العلولا ما افسده السبهان ؟ اقل من 4 اشهر على ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية تراجعت خلالها العلاقات اللبنانية - السعودية الى مستويات لم تبلغها من قبل . لم يسبق للبلدين الشقيقين ان عايشا ازمة مماثلة . خرج تامر السبهان من المشهد السعودي ليعود نزار العلولا الى المشهد اللبناني موفدا فوق العادة من المملكة في مهمة رباعية الاهداف : تسلم الملف اللبناني واعادة الحرارة الى خطوط العلاقة اللبنانية - السعودية - فك الاشتباك مع الرئيس سعد الحريري بعدما تبين ان فك الارتباط معه غير مطابق لمواصفات المرحلة المقبلة - محاولة التوفيق بين الحريري ومعارضيه على ابواب الانتخابات النيابية ورابعا وربما الاهم : التصدي لمشروع حزب الله سحب خمسة نواب سنة الى معسكره الامر الذي سيؤدي الى تقليص الكتلة السنية في المجلس النيابي برئاسة سعد الحريري .



زيارة الموفد السعودي الى بيروت تؤشر ربما الى بداية نهاية مرحلة عبور الصحراء في العلاقة بين البلدين ومباشرة مسار ايجابي واعادة قراءة واقعية للمشهد اللبناني واستتباعا الاقليمي وهو ما ستظهره الترجمات العملية للزيارة وليس المواقف المعلنة فحسب .



في هذا الوقت يتفاقم التوتر بين ايران واسرائيل وتبرز تبدلات وتحولات في قواعد اللعبة على الجبهة السورية والساحة اللبنانية . في المقابل تراوح وساطة ديفيد ساترفيلد مكانها وتتراجع التهديدات الاسرائيلية وتنحو تل ابيب باتجاه التسوية والتهدئة نتيجة الموقف اللبناني الحازم والموحد لجهة التمسك بالحقوق غير القابلة للنقاش والاستعداد اللبناني للرد على اي اعتداء اسرائيلي في موازاة استكمال دورة التراخيص واعلان تلزيم البلوك 9 .



وفي الداخل ايضا يعود الاهتمام مركزا على مشروع موازنة 2018 الذي احاله وزير المال من دون اجراء تعديلات جذرية على النسخة التي ارسلتها الوزارة قبل اسابيع ومن دون ان يتضمن التخفيضات التي طلبتها الحكومة بنسبة 20 بالمئة في حين يطلب خبراء اقتصاديون وماليون التنبه الى تحذيرات تلقاها لبنان من سفراء الدول المانحة ومن مؤسسات دولية مثل النك الدولي وصندوق النقد الدولي مفادها ان ذهاب لبنان الى مؤتمرات الدعم بلا موازنة هو اشارة سلبية قد تؤدي الى نتائج غير مستحبة في غياب الاصلاحات واستمرار العجز واستفحال الفساد وضعف اجهزة الرقابة وغياب الخطط المستقبلية الاستشرافية . البداية من الزيارة المرتقبة للموفد السعودي نزار العلولا الى بيروت