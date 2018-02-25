بيان وبيان ردّ بين التقدمي الإشتراكي وقناة الجديد

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" ما يلي:

يحيط الحزب "التقدمي الإشتراكي" الرأي العام علماً أنّه لم يدع لأي تحرك ضد قناة "الجديد" على خلفية تسجيل كوميدي ولا يؤيد أيّ تحرك من هذا النوع في أيّ منطقة من المناطق أو تجاه المحطة التلفزيونية.

وإذ يؤكد الحزب أنّ الإساءة الإعلامية التي حصلت لا تتوافق مع الحريات الإعلامية التي ناضل الحزب في سبيلها وهو يربأ بنفسه النزول إلى هذا المستوى، إلا أنّه يعتبر أنّها لا تعالج بتحركات من هذا النوع إنّما وفق قنوات أو خطوات أخرى تتخذها الجهات المختصة.

لذلك، يدعو الحزب جميع أعضائه ومناصريه وجمهوره العريض إلى عدم إقامة أي تحركات قد يخطط لها تحت هذا العنوان، شاكراً عاطفة المواطنين وغيرتهم ومحبتهم.

ردّ "الجديد"

بدورها، تؤكد ادارة قناة "الجديد" احترامها للشخصيات السياسية وانّ ما يبث على شاشتها يبقى ضمن اطار البرامج الساخرة المتاحة في سائر المحطات التلفزيونية.

وتوضح أنّ ما ورد في برنامج "قدح وجم" هو اغنية لا تعكس بالضرورة ايّ رأي سياسي للمحطة التي تحافظ على نقدها السياسي بعيداً عن ايّ انتقاد شخصي، كما تؤكد احترامها للكرامات.