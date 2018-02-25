في طرابلس... لا شيء ثابت حتى الآن

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دموع الاسمر -

ما توحيه التسريبات الاخيرة لتشكيل اللوائح الاساسية المتنافسة في دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس ـ المنية ـ الضنية تشير الى عدة اتجاهات اولا ان الرئيس نجيب ميقاتي بات اكثر ميلا لتشكيل لائحته المستقلة والتي سبق له ان اشار اليها في اكثر من مناسبة منذ حوالى ثلاثة اشهر وانه مقتنع بهذا الاتجاه اكثر من اتجاه التحالف مع الوزير السابق فيصل كرامي وان السبب في ذلك طبيعة القانون الانتخابي الجديد والصوت التفضيلي ولا يعني هذا انه على خلاف مع فيصل كرامي بل هو على توافق تام. وان الرئيس ميقاتي مال الى هذا الخيار بعد اكثر من دراسة ميدانية لواقع الدائرة وان قاعدته الانتخابية تناهز 35 الف صوت تؤهله للفوز بكتلة نيابية لا يقل عدد اعضائها عن اربعة نواب.



الرئيس ميقاتي هو الاقوى وماكينته الانتخابية تتفوق على ماكينة تيار المستقبل، ويعرف كيف تتفوق؟ لانه من حيث القوة الانتخابية هو الاقوى، في حين ان لتيار المستقبل حصة، واللواء اشرف ريفي حصة، والنائب فيصل كرامي حصة ولكنها تنحصر فقط بالوزير فيصل كرامي وبمقعد واحد له، اما الرئيس نجيب ميقاتي فقد نجح بنسج تحالف مع الوزير سليمان فرنجية وسيكون على لائحته الوزير جان عبيد عن المقعد الماروني.



وكذلك سيكون مع الرئيس ميقاتي ناخبو جبل محسن لموقفه خلال حرب المحاور في المدينة، وكذلك دعمه لعائلات الضحايا والجرحى ومساعدة المناطق المنكوبة في كل طرابلس، وهذا ما زاد من شعبيته، وهناك قوة اخرى لا يمكن تجاهلها هي قوة اللواء اشرف ريفي وقوته الكبيرة في احياء طرابلس القديمة وعلاقته مع السكان والشبان الذين قاتلوا على المحاور ووقوفه ضد حزب الله وايران، لكن اللواء ريفي يستطيع تشكيل لائحة مكتملة ولكن لن يكون فيها اعضاء يشكلون قوة دعم كبير للائحة ويركز على قوى المجتمع المدني.



اما تيار المستقبل فسيحصل على مقعدين او ثلاثة، وفق احصاءات طرابلسية، وانه يحظى بدعم فئة سنية تدين بالوفاء والولاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري لكن نواب تيار المستقبل لا يتمتعون بشعبية حقيقية، ولم يحققوا اي انجازات في مدينة طرابلس.



علماً ان المعركة الانتخابية ليست محصورة في طرابلس بل تطال الضنية والمنية ايضاً. وفي المنية تتقاسم القوى المنطقة، والرئيس ميقاتي هو الاقوى ايضا واختار النائب السابق جهاد الصمد على لائحته، في حين يفتش تيار المستقبل عن نائب بديل عن محمد كبارة وكذلك هناك المنية التي يتقاسمها ميقاتي وريفي والمستقبل، ومن خلال الاستطلاعات فان الرئيس ميقاتي يعتمد على اسماء ذات قوة شعبية ولائحة مكتملة، وتأتي النتائج من خلال المعطيات بانه سيحصل على مقاعد اكثر من غيره وسيحل في المرتبة الاولى، والمفاجأة الثانية ان اللواء اشرف ريفي سيحصل على مقعدين او ثلاثة ويتساوى ريفي مع تيار المستقبل، ويبقى الوزير فيصل كرامي الذي سيؤلف لائحة غير مكتملة.



ثانيا، ان الوزير فيصل كرامي بدوره بات يميل لتشكيل لائحته الخاصة وان القرار النهائي سيتخذ خلال 48 ساعة المقبلة بعد التواصل مع الرئيس ميقاتي. وفي هذه الحال فان تحالف كرامي سيكون مع جمعية المشاريع الاسلامية الخيرية.



ثالثا، ان اللائحة الحريرية ستكون مستقلة وتضم الاسماء التقليدية كالوزير محمد كبارة والنائب سمير الجسر ولم يبت النائب محمد الصفدي حتى الان مسألة ترشيحه بالرغم من ضيق المساحة الزمنية لموعد الاستحقاق وان الحريري يعتمد بشكل اساسي على الوزير محمد كبارة كرافعة لهذه اللائحة فيما بقية الاسماء لا تزال قيد التداول والتغيير بين يوم واخر. اسماء تزاح واسماء تهبط وكلمة الفصل عند الرئيس الحريري الذي نقل عن اوساطه انه سيفاجئ الجميع بمرشحين جدد. وانه يدرس خياراته بكثير من الدقة لان معركته ستكون حادة في مواجهة لائحة اللواء اشرف ريفي من جانب ومواجهة الرئيس ميقاتي من جانب اخر.



ولكن حسب المصادر انه يعاني من ازمة داخلية بعد ان بات شبه محسوم تحالف المستقبل مع التيار الوطني الحر، حيث نقل عن النائب السابق مصطفى علوش وهو من الاسماء المقترحة بالانضمام الى اللائحة ان انصار المستقبل يفضلون التحالف مع القوات اللبنانية اكثر من التحالف مع التيار الوطني الحر، ويبدو انه هو بالذات لو كان الخيار له لاختار القوات اللبنانية على التيار العوني. وهذا التحالف نجم عنه انضمام مرشح العونيين طوني ماروني الى اللائحة عن المقعد الماروني والذي عقد مؤخرا لقاء شعبيا في منطقة الزاهرية، فيما يرجح ان يكون انطوان حبيب عن المقعد الارثوذكسي.



ازمة المستقبل ستكون في الضنية وفي المنية ففي الضنية بات المرجح ترشيح نجل النائب احمد فتفت سامي فتفت بدلا من والده الذي يغرد منذ اشهر خارج السرب الازرق وهو الى الرئيس فؤاد السنيورة في مساره السياسي وان المشكلة هي في الصوت التفضيلي في الضنية مما يدفع بالمستقبل لان يختار مرشحا غير منتمي للتيار الازرق. اما في المنية فان خيار المستقبل باعادة ترشيح النائب كاظم الخير تسبب بنقمة في صفوف الحريريين خاصة ان هذه النقمة ازدادت بعد اللقاء الذي عقدته فاعليات المنية مع الرئيس الحريري في بيت الوسط اعربوا فيه عن اعتراضات لهم على الخير. وان الحريري تجاهل كل هذه الاعتراضات واعاد تثبيت ترشيح الخير.



رابعا، ان اللواء اشرف ريفي قارب انجاز لائحته قاب قوسين او ادنى وقد اختار مرشحيه من وجوه طرابلسية مثل وليد قمر الدين وعبد المنعم علم الدين ونظام مغيط شقيق الشهيد ابراهيم مغيط ورجل اعمال من الوجوه الجديدة من محلة البداوي ناجي غمراوي. وهي المرة الاولى التي تضم فيها لائحة مرشحان من ضواحي طرابلس مغيط من القلمون وغمراوي من البداوي. وامتد ريفي الى الضنية ليضم اليه ابن بلدة سير راغب رعد. ومن المنية المرجح ان ينضم عثمان علم الدين الى هذه اللائحة وسيكون ريفي حليفا للقوات اللبنانية وللكتائب في هذه الدائرة.



اضافة الى هذه اللوائح فن المجتمع المدني بدا انه غير موحد ومن المتوقع ان تتشكل ما بين لائحتين او ثلاثة لوائح من ناشطي المجتمع المدني في هذه الدائرة.