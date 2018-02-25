فُقدت مع إبنتها

A + A -

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة، أمل عيسى الوادي ( مواليد عام 1972 ، سورية الجنسية) التي خرجت من منزلها الزوجي، الكائن في مخيّم الرشيديّة – صور، صباح تاريخ 23/2/2018، ومعها طفلتها: مريم مصطفى الجعفري (مواليد عام 2012، فلسطينية الجنسية) ولم تعُد حتى تاريخه.

وطلبت من المواطنين والمقيمين، الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الإتصال بمخفر المخيمات التابع لفصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 07/741474 للإدلاء بما لديهم من معلومات.