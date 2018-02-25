الخارجية اللبنانية: - التحقيقات ما زالت جارية في مقتل الشاب حسن علي خير الدين في هاليفاكس

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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها وحزنها الشديدين على مقتل الشاب اللبناني حسن علي خير الدين في مدينة هاليفاكس الكندية، وتؤكد أن الوزير جبران باسيل أعطى تعليماته الى السفارة اللبنانية في كندا بمتابعة القضية للتوصل الى معرفة خيوط هذه الجريمة المروعة والأسباب الكامنة وراء إرتكابها.



وتتقدم الوزارة من عائلة الفقيد ومن أبناء بلدة مجدلون البقاعية بأحر التعازي بهذه الفاجعة التي ألمت بهم.



كما تدعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بهذه الجريمة وعدم إختلاق روايات وسيناريوات عن ملابساتها، قد لا تمت الى دوافعها الحقيقية بصلة، وإنما إنتظار نتائج التحقيقات التي ما زالت جارية وذلك احتراما لشعور أهل الفقيد.



ويهم الوزارة ان توضح ان السفارة اللبنانية في اوتاوا والقنصلية الفخرية في هاليفاكس تتابعان الموضوع مع السلطات المعنية، وهما على تواصل دائم مع والدة الفقيد حيث وضعا كل إمكانياتهم للمساعدة في جلاء الحقيقة وتسريع نقل الجثمان الى لبنان.