دبي تعرض جزيرة “لبنان” للبيع.. هذه مواصفاتها وسعرها

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بدأ مشروع “جزر العالم” في دبي، طرح جزر اصطناعية للبيع بسعر 80 مليون درهم (21780000 دولار) منها “جزيرة لبنان”، بحسب ما أفادت به صحيفة “البيان” الإماراتية.

وتضم “جزيرة لبنان” التي تم افتتحاها تجاريًّا عام 2014، نادياً شاطئيًّا خاصًّا ومطعمًا، ومساحة فعاليات، وحمام سباحة.

وكانت الجزيرة تُستخدَم منطقة استجمام لسكان دبي والسياح، فضلًا عن استخدامها منطقة لإقامة الفعاليات الشعبية، بحسب موقع “بروبرتي إنفستر توداي”.

ويتم عرض الجزيرة حاليًّا للبيع من قبل شركة “ألسوب & ألسوب” التي شهدت مراحل متعددة من أعمال التجديد منذ عام 2014.

وبالإضافة إلى ما يتمتع به مطعم الجزيرة من إطلالة بانورامية خلابة على أفق دبي ونادي الشاطئ وجزر “العالم” الأخرى؛ تحتضن الجزيرة شاليهات خاصة، مزودة جميعًا بحمامات مستقلة، ووحدات تكييف وجهة مثالية للترفيه عن الزوار، بحسب الصحيفة.

وتبقى “لندن”، الجزيرة الوحيدة التي يتسنى للضيوف زيارتها حاليًّا، وهي أول جزيرة عالمية تكتمل، فيما لا تزال 6 جزر أخرى قيد الإنشاء؛ حيث يجري البناء حاليًّا في جزيرة “قلب أوروبا”. وبمجرد إكمالها وفتحها بالكامل عام 2020 فإن تلك الجزر ستضم مجتمعةً 14 فندقًا.