طقس غير مستقر وممطر احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة

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يستقر الطقس اليوم، يتخلله تقلبات جوية محلية ضعيفة على أن يتحول بعد ظهر الغد الى غير مستقر مع امطار متفرقة نتيجة تمركز منخفض جوي اعتيادي فوق تركيا والبحر الاسود وتؤثر اطرافه على الحوض الشرقي للمتوسط بين غدا بعد الظهر ويوم الثلاثاء.



الاحد ٢٥ شباط: غائم جزئيا مع رياح ناشطة خاصة شمالا (٨٠كم/س) مع احتمال تساقط امطار محلية بعد الظهر وثلوج على ١٨٠٠م، الحرارة مستقرّة تتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٠ درجة.



الاثنين ٢٦ شباط: غير مستقر وممطر احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ درجة فيما تتساقط الثلوج على ١٦٠٠م.