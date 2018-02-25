توضيح من مالك مكتبي

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يتمّ بين مدّة وأخرى خلق حسابات وهمية للإعلامي مالك مكتبي في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاول أصحابها تقديم أخبار مفبركة أو مغلوطة عنه. من هنا، يوضح الإعلامي اللبناني أنه لا يملك "بروفايلاً" شخصياً رسمياً ناشطاً في موقع "فايسبوك"، وكانت إدارة "فايسبوك" حذفت أخيراً حسابات وهمية لمكتبي على موقعها.

إشارة إلى أنّ الحسابات الرسمية الوحيدة التي يمكن متابعة مالك مكتبي عليها، هي: instagram: @maktabimalek

YouTube: youtube.com/malekmaktabi

عدا ذلك، الحسابات الأخرى هي حسابات مزورة ووهمية، وأي أخبار تصدر من أي صفحات أخرى تحمل اسم مكتبي، هي أخبار كاذبة تندرج ضمن ظاهرة الـ fake news التي تشكل تهديداً للإعلام الموضوعي والحقيقي. لذا، فإن أي استغلال لاسم مكتبي عبر الحسابات الوهمية أو ضمن الأخبار المفبركة، سيدفع بالمعنيين إلى ملاحقة مطلقيها عبر جميع الوسائل المتاحة.