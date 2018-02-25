لبنان لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه النفطية والكرة في ملعب “الأمم المتحدة”

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فتت صحيفة “السياسة الكويتية” إلى أنه وفي ضوء فشل مهمة المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد بشأن الأزمة النفطية بين لبنان وإسرائيل حول البلوك النفطي رقم 9، اعتبرت مصادر ديبلوماسية أن الكرة أصبحت في ملعب الأمم المتحدة ، التي يتوجب عليها القيام بدورها على هذا الصعيد، انطلاقاً من كونها تمتلك خرائط تحدد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ، وهي بذلك قادرة على فض النزاع بين البلدين ومنع تطوره الذي قد يأخذ الأمور إلى المجهول.

وأشارت المصادر إلى أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن اللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف النفط ، جدير بالتوقف عنده، وهو ما قد يشكل مخرجاً للأزمة، في حال قبلت به إسرائيل .

وأشارت إلى أن الأميركيين اقتنعوا بأن لبنان لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه النفطية، وبالتالي فإن مطالب إسرائيل لا يمكن القبول بها، وهذا ما يفرض عليها إعادة حساباتها، بشأن هذا الملف، الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دوراً فيه لإيجاد حل للأزمة.

واعتبرت أن هناك تفهماً دولياً لموقف لبنان والشركات النفطية، وهذا ما سيمنحه وضعاً قوياً في أي مفاوضات قد تجريها الأمم المتحدة .