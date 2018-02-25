انتخابات 2018: أرسلان عبر تويتر: إن غداً لناظره قريب

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علّق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" قائلاً: "إن بعض المواقعالالكترونية تتحدث عن حجم وأعداد أصوات في المناطق لأحزاب أو شخصيات مستقلة وتغوص في غمار التحليلات والتوقعات الواهيةالتي يحلمون بها بأحقاد دفينة وشخصية وكأن الناس قطيع غنم ينقادوا بغرائزهم ولا قيمة لشعورهم الإنساني او احترام لعقولهم".

وأضاف: "هذا طبعاً جزء من الانحطاط الاخلاقي قبل السياسي، فلكي أطمئن العقول المريضة والتافهة أقول نعم أطمح بكل وضوحوصراحة ليكون لنا كتلة نيابية من باب الحرص على تأمين مصالح الناس وعيشهم الكريم من دون منّة من أحد وهذا ليس بعيب ونفتخربه، وأنا سأحترم النتائج وحرية الإختيار للناخب أياً كانت انطلاقاً من عاملين أساسيين الاول احترامي لذاتي وثانيا احترامي لخيار الناسوقناعاتهم".

وختم بالقول: "النيابة والوزارة وكل مناصب الدنيا هي تكليف وليست تشريف في مدرستنا مدرسة بطل الاستقلال الامير مجيد ارسلانرحمه الله، وضميرنا لا نبيعه مقابل كنوز العالم، وإذا كتب الله لنا التوفيق أو العكس سنبقى في خدمة الناس وخدمة الوطن حتى الرمقالأخير..، وإنّ غداً لناظره قريب".