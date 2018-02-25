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الصليب الأحمر الدولي ينضم لـ"قائمة العار"

25
FEBRUARY
2018
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انضمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى قائمة المؤسسات الخيرية البارزة التي كشفت عن حالات سوء سلوك جنسي بين موظفيها.

وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب لأحمر إيف داكور، إن 21 من الموظفين استقالوا أو أقيلوا منذ العام 2015 بعد خرقهم لسياسة المنظمة عن طريق الدفع مقابل خدمات جنسية. ولم يتم تجديد عقدي موظفين اثنين آخرين بسبب الاشتباه في سوء سلوكهما الجنسي. حسب فرانس برس.

وأضاف داكور قائلا "يؤسفني بشدة أن أبلغكم بهذه الأرقام". موضحا أنه بسبب الطبيعة غير المركزية للمنظمة الإغاثية مترامية الأطراف، والتي يعمل لديها أكثر من 17 ألف موظف بأرجاء العالم، من الممكن أن تكون حوادث أخرى وقعت ولم يبلغ عنها أو لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.

وكانت منظمة "بلان إنترناشيونال يو كيه" البريطانية كشفت كذلك عن مخالفات في هذا الصدد، موضحة أنها تأكدت من وقوع 6 حالات اعتداء جنسي استهدفت أطفالا من قبل موظفيها أو متطوعين أو منظمات شريكة.

وتتعرض الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة لتدقيق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب مزاعم بأن كبار موظفي منظمة أوكسفام البريطانية الخيرية استخدموا عاهرات، وقاموا بإنزال مواد إباحية من الإنترنت أثناء العمل في هايتي بعد زلزال عام 2010.

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