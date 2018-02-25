قوى الأمن توقف مطلق النار على عامل سوداني

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صـدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البـلاغ التالـي:

الساعة 16:20 من تاريخ 17/2/2018 وفي بلدة الزرارية - محطة جزيني، طلب سائق سيارة نيسان ساني لون اسود مجهولة باقي المواصفات، من عامل المحطة السوداني(ح. م.) تعبئة الوقود لسيارته. وبعد الانتهاء ولأسباب مجهولة، اطلق النار من مسدس حربي باتجاه عامل المحطة واصابه في وجهه وفر الى جهة مجهولة، ونقل العامل الى المستشفى للمعالجة.

بنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية مطلق النار، وهو المدعو:

- ر. ح. (مواليد عام 1993، لبناني).

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرائم: تهديد واسلحة واقلاق راحة وشتم واهانات.

بتاريخ 23/2/2018، وبنتيجة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة قامت قوة من الشعبة، بعد ان حددت مكان تواجده في شارع الجاموس/ الضاحية الجنوبية، بتوقيفه حيث ضبطت بحوزته المسدس الحربي الذي استخدمه في العملية.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

اودع الموقوف القضاء المختص بناء لإشارته.