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في باريس، قال مصدر فرنسي بارز لـ «الحياة»، إن التحضيرات لاجتماعي روما و «سيدر» في باريس لدعم لبنان تتقدم على رغم الصعوبات، مشيراً إلى أن باريس «تنسق جيداً مع الإيطاليين في شأن التعاون مع القوات العسكرية اللبنانية وقوى الأمن خلال مؤتمر روما».

وذكر المصدر أن «التعقيدات في شأن مؤتمر روما تأتي من أن الدول الخليجية غير متحمسة للمشاركة فيه بسبب موقفها من إيران وحزب الله، إضافة إلى أن الإيطاليين يمرون بمرحلة انتخابية.

ومع ذلك سينعقد المؤتمر في ١٥ آذار (مارس) المقبل، في حضور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ومشاركة فرنسية وزارية، إما عبر وزيرة الدفاع فلورانس بارلي أو وزير الخارجية جان إيف لودريان». وبالنسبة إلى مؤتمر «سيدر» الذي من المتوقع عقده في ٥ أو ٦ نيسان (أبريل) في باريس، قال المصدر لـ «الحياة»، إن كبار المسؤولين في باريس والسفير الفرنسي المسؤول عن التحضير له بيار دوكين، يحرزون تقدماً في خطوات الإعداد، وباتت لديهم رؤية جيدة حوله ومشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.