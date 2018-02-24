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سلسلة لقاءات لأنطوان حبيب في طرابلس والميناء

24
FEBRUARY
2018
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موقع اعلاميو الميناء-

لبى رئيس جمعية انماء طرابلس والميناء السيد انطوان حبيب دعوة المختار رامز الكيال على افطار صباحي في منطقة الزاهرية في طرابلس وياتي ذلك استكمالاً للجولات والزيارات التي يقوم بها حبيب في طرابلس والميناء ، وكان ذلك في حضور عدد من الفعاليات والاصدقاء. وقد تلا الافطار جولة في احياء الزاهرية حيث التقى حبيب بعض من الاهالي وتبادل معهم التحايا والحديث .

بعد ذلك زار حبيب دارة السيد ارتين كولوجيان في مدينة الميناء حيث كان لقاءا شعبيا مع حشد من العائلات.

ثم التقى حبيب مع بعض الوفود الشعبية في الحارة الجديدة في الميناء تلبية لدعوة السيد شوقي الايوبي. وكذلك كان لقاء في دارة السيد سابا دورة في شارع مار الياس في المدينة..

وقد عبر حبيب عن مدى سعادته لوجوده بين اهله في طرابلس والميناء وعن مدى فخره بان يكون ابن هذه المدينة المتميزة بالحب والمشاركة والعيش المشترك، وأمل ان تنال هذه المناطق نصيبها من الانماء داعياً الى العمل من اجل اعادة الحقوق لاهلها لافتاً انهم في جمعية انماء طرابلس والميناء يحرصون على الوقوف الدائم الى جانب الاهالي في المدينتين، ودعا المعنيين الى النظر والعمل على متطلبات الاهالي، آملاً ان يكون الاستحقاق الانتخابي نقطة تحول ايجابي لعاصمة الشمال.

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