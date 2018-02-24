توقيف متسولتين في طرابلس ينقذ محفظة مغترب... ويكشف عصابة للسلب

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أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس محمد سيف، أن عناصر فرقة الطوارئ في شرطة بلدية طرابلس، وأثناء دورياتهم المعتادة لقمع آفة المتسولين والمنجمين المشعوذين في المدينة، أوقفوا "س. ع." وابنتها "ف. ه."، وعثروا معهما على محفظة بداخلها أوراق ومستندات وبطاقات خاصة، منها: هوية لبنانية وبطاقة هوية ألمانية مع دفتر قيادة الماني، و7 بطاقات بنكية، جميعها عائدة للمدعو "أ. م." من قرية بيت الفقس في الضنية.

وبعد الاتصال به، حضر صاحب المحفظة إلى مركز الشرطة في القصر البلدي، حيث أفاد ان محفظته سرقت منه صباحا، وكانت تحتوي اضافة الى اوراقه الثبوتية، بطاقة سفر ومبلغ 3 آلاف يورو من فئة الخمسماية. ولدى عرض الموقوفتين عليه قال إن الأم هي التي سرقته، في حين لم يتعرف على ابنتها.

وبنتيجة التحقيق مع الموقوفتين، تبين انهما تعملان ضمن مجموعة من المتسولين والمنجمين المشعوذين، الذين ينفذون عمليات سرقة بأساليب احتيالية.

وبناء لأوامر رئيس البلدية المهندس احمد قمرالدين وقائد الشرطة في البلدية، تم تسليم احدى الموقوفتين مع المضبوطات الى فصيلة التل في قوى الأمن الداخلي، لإستكمال التحقيق، والعمل جار لمتابعة باقي أفراد المجموعة. كما تمت مداهمة منزل الموقوفتين ومصادرة الأموال المسروقة تمهيدا لاعادتها إلى صاحبها.