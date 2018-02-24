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مجلس الأمن يقر بالإجماع هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً

24
FEBRUARY
2018
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أقر مجلس الأمن الدولي مساء اليوم السبت مشروع قرار ينص على وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً.

وصوت المجلس بالإجماع، أي 15 عضواً، على مشروع القرار.

وقالت نيكي هايلي، مبعوثة الولايات المتحدة إلى أميركا، إن "الوضع في الغوطة الشرقية كارثي"، وأضافت هايلي أنها "لا تطلب سوى وقف إطلاق النار".

وتابعت أن "وقف إطلاق النار يجب أن تعطى له الفرصة للعمل"، شاكرةً دولتي الكويت والسويد على مشروع القرار.

أما مبعوث روسيا إلى الأمم المتحدة، فقال إن "بلاده دعمت هذا القرار وأقنعت النظام السوري بتعليق عملياته من أجل القرار لضمان وحدة الأراضي السورية"، مضيفاً أنه "يجب وقف العمليات العدائية في سوريا"، وأن روسيا "حرصت على النقاش طويلاً حول القرار وهناك بعض الأطراف التي تنصلت من الأزمة".

وأشار مبعوث روسيا إلى أن "إيران وتركيا مع روسيا يضمنون مناطق خفض التصعيد وأن الجماعات المسلحة انتهكت الاتفاقات في مناطق التصعيد. وإن الهدنة كانت متجاهلة من مشاريع قرارات مجلس الأمن، وهدف محاربة الإرهاب لا يمكن أن يكون عبر تنفيذ الأجندات الجيوسياسية على الأرض في سوريا".

وأضاف: "يجب العمل من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المستهدفة في سوريا".

Reuters
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