مقدمة ال OTV: في زمن الانتخابات هذه الايام القليل من المعلن والكثير من الاتصالات

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إنه زمن الانتخابات النيابية نعم ولكن الحماوة تنتظر حسم التحالفات واعلان اللوائح. وفي زمن الانتخابات هذه الايام، القليل من المعلن، والكثير من الاتصالات واللقاءات البعيدة من الاعلام لحسم المواقف في الاسبوعين المقبلين.

السيد حسن نصر الله اطل اليوم على مشهد بعلبك الهرمل وفق معادلة، بتعرفونا انتخبونا، على اساس اختيار النهج لا الاشخاص. اما رئيس المجلس النيابي، فجلس اليوم تحت قبة البرلمان محاوراًَ طلاباً جامعيين، واعداً باصلاحات ما بعد الانتخابات.

واذا كان الانتظار سيّد الموقف في بعض الملفات، فالحلول تنطلق من الحاجة في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة. الotv جالت في حضانة لهم، لاسيما انهم مختلفون نعم، لكنهم ليسوا بمتخلفين.