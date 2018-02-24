تلوّن نهر البردوني بالأحمر والسبب...

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فوجئ أهالي مدينة زحلة والعابرون على طول خط البولفار، أي عند ضفتي نهر البردوني، بعد ظهر اليوم بتحوّل لون مياه النهر إلى الأحمر، وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة السبب وتحديد المسؤوليات.



وأصدرت بلدية زحلة المعلقة وتعنايل بيانا حول الموضوع جاء فيه: "بتاريخ 24 شباط 2018 وحوالي الساعة الثانية بعد الظهر، لاحظنا اصطباغ مياه نهر البردوني باللون الأحمر، فبادر رئيس البلدية المهندس اسعد زغيب على الفور الى الاتصال بوزير البيئة وطالبه بالتحرك السريع لمعالجة الموضوع، وتواصل معاليه مع المدعي العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات. وبناء على توجيهات وزارة البيئة والنيابة العامة توجه وفد من وزارة البيئة برفقة السيد جورج عقل ودورية من أمن الدولة، إلى بلدية حزرتا حيث تبين ان مصدر التلوث صادر من احد المحال فيها. وحتى الساعة تتابع بلدية زحلة بشخص رئيسها وكافة اداراتها المختصة الموضوع لتبيان الحقيقة وعرضها على الرأي العام".