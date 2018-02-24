شركة HBF تستورد النبيذ من لبنان الى الولايات المتحدة الاميركية

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بدأت جهود معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وسعادة السفير غابريال عيسى المُنصبّة لتشجيع المنتجات اللبنانية وتأمين ترويجها في الاسواق الأميركية، بالإثمار. فستقوم شركة HBF، إحدى أهمّ وانجح شركات المطاعم في الولايات المتحدة، باستيراد عدّة انواع من النبيذ اللبناني وتقديمه في مختلف فروع مطاعم الشركة. من أهداف هذه المبادرة تشجيع شركات النبيذ الصغيرة في لبنان وتوفير فرص النجاح والازدهار لها خارج الاسواق اللبنانية. بعض انواع النبيذ على لائحة الاستيراد هي اديار، شاتو اورورا، شاتو بالفو، ومسايا. يُعرَف السيد وسيم حجيج، مؤسس ال HBF واحد المشاركين المخضرمين في مؤتمرات الطاقة الاغترابية في أميركا الشمالية، بإلتزامه الجديّ والثابت لدعم الاقتصاد اللبناني. من خلال شركته التي تملك اكثر من ١٠٠ مطعم في ٣٥ مطار اميركي، يأمل السيد حجيج بتأمين السوق المناسب لأفخر انواع النبيذ اللبناني.



"سيتم زيادة انواع جديدة من النبيذ في المستقبل القريب، فنحن في طور إنهاء الإجراءات القانونية لهذا المشروع،" أكّد السيد بطرس خليل، نائب رئيس العمليات في شركة HBF.