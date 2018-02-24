وزير البيئة أوفد رئيس الدائرة الاقليمية في البقاع للكشف على البردوني وسيتخذ أقصى الاجراءات بحق المسبّب بالتلوّث

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إثر التداول بالصور حول الاحمرار الذي شهده نهر البردوني في زحلة قبيل الساعة الواحدة/ الثانية ظهراً ، اوفد وزير البيئة طارق الخطيب رئيس الدائرة الإقليمية في البقاع - زحلة جورج عقل لإجراء الكشف اللازم على مجرى النهر ومصادر التلويث المحتملة.

كما تابع وزير البيئة الموضوع مع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة الذي بالتنسيق مع النائب العام البيئي في البقاع أرسل القوى الأمنية لإجراء التحقيق اللازم.

وقد أظهرت المتابعة الاولّية أن اللون الاحمر ناتج عن صبغة حمراء من احد المحلات في حزّرتا.وفور انتهاء التحقيقات واستناداً الى القوانين المرعية، ستتخذ وزارة البيئة أقصى الإجراءات بحق كل من يظهره التحقيق مسبّباً هذا التلويث او مساهماً فيه.