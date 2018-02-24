تويني يواصل لقاءاته المكثفة في العراق

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اجتمع وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني اليوم في بغداد في مقر رئاسة مجلس الوزراء مع سفير لبنان في العراق الأستاذ علي حبحب ورئيس الهيئة العراقية اللبنانية للتجارة الأستاذ عبد الودود نصولي وأمين عام مجلس الوزراء العراقي د. مهدي العلاق ومستشار الرئيس العبادي للشؤون المالية د. مظهر محمد صالح ووكيل وزارتي المالية والتخطيط د. ماهر جوهان، وتم التطرق إلى مواضيع عدة وطرح تويني من جهته المواضيع التالية:

أولاً موضوع إقامات اللبنانيين الذين غادروا إربيل وجاءوا إلى بغداد لتحويل إقاماتهم إلى عراقية اتحادية.



ثانياً موضوع دخول اللبنانيين إلى العراق كما يتم السماح للعراقيين بالدخول إلى لبنان وهذا إجراء يُعمل به حالياً بتعليمات من المطار، لكن العكس غير مطبق بالنسبة إلى اللبنانيين وطلب الوزير تويني العمل بمبدأ المعاملة بالمثل.



ثالثاً طالب تويني بالسماح للبنانيين بالمكوث في العراق لفترة تتخطى الشهر وتصل إلى ٦ أشهر.



رابعاً ناشد د. علاق للعمل على فتح معبر التنف الذي يُعتبر معبراً استراتيجياً من سوريا إلى العراق كونه المعبر الوحيد الذي يمكن للشاحنات اللبنانية سلكه من بيروت مروراً بالشام وتدمر ووصولاً إلى العراق.



خامساً رجا الوزير تويني أن تُمنح الأفضلية للسلع اللبنانية في الإعفاء من الرسوم وخاصةً الأدوية والصناعات منها، كذلك أن تدخل المنتوجات اللبنانية بدون رسوم جمركية إلى العراق.



سادساً والأهم، شدد الوزير نقولا تويني على الإسراع في الإفراج عن الأموال اللبنانية المحجوزة في البنك المركزي في اربيل، كما طالب باستعادة ديون التجار اللبنانيين والوصول إلى حل مرضي للطرفين بعد تلقي الوعود بالعمل على جميع الأصعدة بشكل مكثف.