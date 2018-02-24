انتخابات 2018: جعجع يدعو للتصويت الى هذا المرشّح

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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في كلمة ألقاها خلال العشاء السنوي لمنسقية "القوات اللبنانية" في الكورة، ان "القوات اللبنانية تخوض الانتخابات النيابية لتخلص الناس من الجحيم الذي يعيشونه والدولة من الفساد الذي يتهددها".





كما أكد أن "14 آذار مستمرة رغم ما يزعمه البعض، باعتبار أنها مشروع وطالما أن هناك من يستمر في النضال من أجل تحقيقه طالما أنها باقية، ومن المؤكد أننا لا نزال نحمل هذا المشروع، إذا فهي باقية".





وفي موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، قال: "6 أيار سيكون يوما كبيرا لأننا قمنا بالتحضيرات على أكمل وجه ولأن الشعب اللبناني يتمتع بالوعي الكافي أيضا".





أضاف متوجها الى أهل الكورة: "عليكم ككورانيين القيام بأمر واحد، وهو التصويت بكثافة والذهاب إلى صناديق الإقتراع للحصول على اللوائح الإنتخابية حيث ستقومون بالبحث عن صورة فادي كرم عليها وستضعون إلى جانبها علامة ومن ثم الإقتراع باعتبار أن صوتكم سيزيد الكورة اخضرارا إلا أنه سيزيد أيضا، مع هذا القانون الجديد، بشري صمودا، والبترون زيتونا، وزغرتا تغييرا وإصلاحا، باعتبار أن كل صوت في الكورة مهم جدا لمنطقتكم بداية والأقضية الأخرى أيضا".