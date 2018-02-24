مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لادعاءات فارس سعيد ورضوان السيد عن تدخل "العهد" لمنعهما من عقد مؤتمر في احد الفنادق

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

"عقد النائب السابق الدكتور فارس سعيد والدكتور رضوان السيد مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم، ادّعيا خلاله انّ "العهد" تدخّل لمنع احد الفنادق من استضافة مؤتمر يعقدانه تحت اسم "المبادرة الوطنية".

انّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، إذ ينفي نفيا قاطعا ادعاءات الدكتورين سعيد والسيد، يدعو وسائل الاعلام الى عدم الأخذ بمثل هذه الادعاءات التي يهدف مطلقوها الى تضليل الرأي العام واختلاق روايات لا اساس لها من الصحة، لا سيّما وانّها تندرج في اطار الافتراءات المبرمجة التي يضخّها البعض لاستغلالها في معاركه الانتخابية لأهداف لم تعد خافية على احد."