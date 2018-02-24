بالفيديو - الاعترافات الأولى للبناني مرتكب "جريمة الفريزير" المروّعة!

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نقل موقع إخباري فلبيني، اليوم السبت، أولى اعترافات اللبناني نادر عصام عساف الذي اعتقله فرع "الإنتربول" الدولي منذ يومين في بيروت، المشتبه به في جريمة مقتل عاملة المنزل الفلبينية جوانا ديمافيليس في الكويت.

وقال القاتل، بحسب موقع صحيفة Philippine news، إنها كانت حية تلفظ أنفاسها الأخيرة حين وضعها بنفسه في "فريزر" الثلاجة بعد أن أقدمت زوجته على تعذيبها ببيتهما في الكويت.

واعترف عساف، البالغ 40 سنة، أن زوجته السورية منى حسون، الأصغر سناً منه بثلاثة أعوام، كانت مدمنة تقريباً على تعذيب خادمتهما الفلبينية معظم الأحيان، وربما لأقل سبب، بحسب الموقع.

ومن اعترافات عساف أيضاً، أنه شعر بالقلق بعد إقدام زوجته على تعذيب الخادمة، القتيلة بعمر 29 سنة، وبطريقة أدت هذه إلى مقتلها، فوضعها في "الفريزر" وكانت لا تزال حية، إلا أنها غائبة عن الوعي. كما ذكر أن زوجته، الأم منه لطفلين "ليست في لبنان" ويمكن أن تكون في سوريا.

ونشر الموقع صورة قال إنها لعساف وزوجته ويبدو أنها قديمة للزوجين القاتلين.

وكان "الإنتربول" بدأ يطارد عساف وزوجته السورية، بجرم قتلهما الخادمة التي جاءت في 2014 للعمل لديهما بالكويت.

بعدها فر الزوجان في تشرين الثاني 2016 إلى خارج البلاد، خشية اعتقالهما بما كانا متورطين فيه، أي بجرم شيكات وقعاها بلا رصيد، طبقاً لما ورد في تقرير. ولما فتحت الشرطة شقتهما بأوائل شباط الجاري بعد صدور حكم لصالح مالكها بإخلائها، وجدت جثة الفلبينية قتيلة خنقاً سبقه تعذيب، بدت آثاره في جسمها، وسريعاً باضت دجاجة الأزمات واحدة بين الكويت والفلبين، نظراً لبشاعة "جريمة الفريزر" ولبقاء الضحية 16 شهراً مجهولة المصير داخل ثلاجة في شقة مهجورة.