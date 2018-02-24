نبأ مفجع.. هكذا قُتِل ابن الـ 23 عاماً ليلة عيد ميلاده!

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قُتل الشاب اللبناني حسن علي خير الدين من بلدة مجدلون- البقاع في عملية طعن بواسطة خنجر في 14 شباط - قبل يوم من عيد ميلاده الـ 23 ، وذلك داخل حرم جامعة هاليفاكس في كندا حيث كان طالب اقتصاد مميز وباحث في موضوع الاقتصاد العالمي. وقد توفي متأثراً بجراحه، حيث دخل في غيبوبة ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.

تمتع حسن بروح ذكية وطموح كبير، وكان محباً ويهتم بالعمل الانساني كمتطوع احتياطي للطوارىء في اسعاف سان جون.

خطط حسن للعودة إلى لبنان بعد الانتهاء من الدراسة لكن الموت كان أسرع وخطف الشاب العاشق لبلده لبنان.

(Liban8)