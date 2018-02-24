قطاع الشباب في التيار عن جامعة اللويزة: تم تقديم كتاب لرئيس الجامعة والأخير رد بايجابية

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صدر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تبعاً لما تم تناقله على بعض المواقع الاخبارية عن تهديد شباب التيار الوطني الحر لإدارة جامعة سيدة اللويزة بالتصعيد في حال عدم ترخيص القسط يهمنا توضيح ما يلي:

ان شباب التيار عبر نادي الsocial club، يناشدون المعنيين منذ فترة لا تقل عن ٥ سنوات، لايجاد حل لموضوع القسط الجامعي لان الطالب في جامعة الNDU لم يعد يحتمل الزيادات خاصة في ظل هذه الاوضاع المعيشية المتردية. وعطفاً على ذلك وكما جاء في مشروعهم الانتخابي لسنة ٢٠١٧-٢٠١٨ تم تقديم كتاب لرئيس الجامعة الاب بيار نجم المحترم، فيه طرح بخفض الاقساط بما يتناسب مع إمكانيات الطلاب وأهاليهم المناضلين في سبيل الصمود والبقاء في لبنان والمساهمة في إزدهار جامعتنا جميعاً. وقد رد الاب نجم بكل ايجابية على هذا الطرح واعطى موعداً للشباب يوم الاثنين في ٢٦ شباط للاجتماع ومناقشة الطرح بكل جدية.

لذلك نطلب من جميع الطلاب عامةً وشباب التيار خاصةً مواكبتنا يوم الاثنين وحضور الاجتماع المقرر عند الساعة السابعة والنصف مساءً في مبنى مركزية التيار في ميرنا الشالوحي، لاعلامهم باخر المستجدات. ونطمأنهم بأننا نعول جداً على وعي الادارة الجديدة الحكيمة للجامعة التي تتعاطى بكل جدية لاصلاح هذا الملف، كما اننا نعدهم اننا سنعمل جاهداً بشتى الوسائل حتى انجاز هذا الاصلاح.

وهنا ندعو ايضاً الطلاب من باقي الاحزاب واعضاء الحكومة الطالبية الوقوف ولو لمرة، الى جانبنا في اي موقف او تحرك اذا اضطر الامر حتى الحصول على هذا المطلب، لأنه يصب في مصلحة طلابنا جميعاً، وشكراً.

ملاحظة: اي موقف رسمي لشباب التيار الوطني الحر يصدر فقط عن مكتب الاعلام في قطاع الشباب في التيار.