بري: لست "ابن بيك" ولا "انا بيك"

A + A -

دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى انتفاضة دستورية بوسائل ديمقراطية لاعادة قيام لبنان والى المبادرة فور انتهاء الانتخابات الى الانصراف الى تطوير النظام الانتخابي.

وردا على سؤال عن القانون الانتخابي ، قال بري، في حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية الاميركية في الشؤون المحلية والاقليمية:" القانون النسبي اكثر من ضرورة الى لبنان لكن ليست هذه النسبية التي احلم بها وتحلمون بها لان النسبية يجب ان تكون بدوائر جغرافية أكبر ولكن ما حصل انه قسم الى 15 دائرة ما يعني اننا عدنا الى المذهبية والطائفية".



واعتبر بري أن جعل سن الاقتراع 18 عاما "يعطي اكثر من كوتا " .

وشدد بري على أنه مع الصحافي ظالما أو مظلوما، مؤكدا أنه ليس ابن "بيك" ولا هو "بيك" ولا إبنه يريد أن يكون "بيك" وهو لا يورث بالسياسة .