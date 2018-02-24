برق ورعد وأمطار غزيرة.. بدءًا من صباح الغد

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نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم السبت:

الحالة العامة:

طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الأحد حيث يتحوّل تدريجياً الى متقلب مع اشتداد في سرعة الرياح (80/ كم/س).

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتكوّن بعض الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الأحد: غائم جزئياً مع اشتداد بسرعة الرياح فتقارب الـ80 كم/س أحياناً وظهور طبقات من الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية التي تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض تدريجياً بدءًا من الظهر حيث يتحّول الطقس الى غائم مع برق ورعد وأمطار متقطعة وثلوج على ارتفاع الـ 1700 متر وما فوق ويتدنى ليلاً لتلامس الـ 1400 متر خاصة شمال البلاد.

الإثنين: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحياناً وثلوج صباحية متفرقة على ارتفاع الـ1300 متر وما فوق يرتفع مستوى تساقط الثلوج خلال النهار.